Peru: Proteste in Peru weiten sich landesweit aus – Zahl der Todesopfer steigt auf 45

In Peru haben sich die Demonstrationen gegen die Regierung am Freitagabend weiter auf das ganze Land ausgeweitet. In der Hauptstadt Lima filmte ein lokaler Fernsehsender, wie mit Glasflaschen und Steinen bewaffnete Demonstranten mit Polizeibeamten zusammenstießen, die wiederum Tränengas einsetzten. Auf den Straßen brannten mehrere Feuer.