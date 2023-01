Peru: Staatsanwaltschaft leitet wegen Protesten Untersuchung gegen Präsidentin ein

Bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten waren am Montag mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen – so viele wie nie zuvor binnen eines Tages bei den seit Anfang Dezember stattfindenden Protesten gegen die Führung des südamerikanischen Landes. Die Ausschreitungen hielten auch am Dienstag an. Dabei kam ein Polizist in seinem Auto ums Leben nachdem es angezündet worden war. Seit Beginn der Proteste wurden insgesamt 40 Menschen getötet.