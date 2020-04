Pesco Russland bietet EU Beteiligung an Verteidigungsunion an

Russland könne erwägen, sich an den Pesco-Projekten zu beteiligen, sagte Tschischow nun. „Vorstellbar wäre beispielsweise, mit der EU bei der Cyberabwehr oder im Logistik-Bereich zusammenzuarbeiten oder unsere Truppen und Fachleute könnten EU-Operationen in Drittländern unterstützen.“ Schon 2008 habe Russland Helikopter bei einer EU-Mission im Tschad zur Verfügung gestellt und man habe bei der Bekämpfung von Piraten am Horn von Afrika zusammengearbeitet.