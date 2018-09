Peso-Verfall Argentinien will wegen Wirtschaftskrise Ministerien schließen

03. September 2018

Weil sein Land immer stärker in eine Wirtschaftskrise rutscht, will Argentiniens Präsident Mauricio Macri Medienberichten zufolge mehrere Ministerien schließen. Bild: dpa Bild:

Seit Januar hat der argentinische Peso über die Hälfte an Wert verloren. Argentinien rutscht immer tiefer in eine Wirtschaftskrise. Nun will die Regierung Ministerien zusammenlegen oder schließen, um zu sparen.