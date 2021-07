Peter R. de Vries „Anschlag auf den freien Journalismus“ – Schüsse auf prominenten Reporter schocken die Niederlande

Die Tat geschah am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr. Ein Unbekannter feuerte nach Angaben von Augenzeugen mehrere Schüsse auf den Journalisten ab. Der hatte gerade beim Leidseplein im Zentrum von Amsterdam ein TV-Studio verlassen. Zeugen erkannten das Opfer. Auf Fotos und Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, dass de Vries schwer verletzt am Boden lag.