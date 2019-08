Petition Steht der Trump Tower bald in der Obama Avenue?

15. August 2019 , aktualisiert 15. August 2019, 07:00 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Hunderttausende Menschen haben eine Petition unterschrieben, um einen Abschnitt der Fifth Avenue in New York in Obama Avenue umzubenennen. Genau in diesem Abschnitt steht auch der Trump Tower.