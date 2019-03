 Pharmakonzern: Sanofi drohen Klagen nach Todesfällen

Im Februar vergangenen Jahres hatte das Gesundheitsministerium in Manila drei Todesfälle mit dem umstrittenen Impfstoff gegen Dengue-Fieber in Verbindung gebracht. Das habe eine Untersuchung ergeben, die nach dem Tod von 14 Kindern nach der Gabe von Dengvaxia in Auftrag gegeben worden war, hieß es damals.