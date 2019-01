 Philippinen: Bombenanschlag in philippinischer Kirche – Viele Tote

„Dieser Bombenangriff wurde an einem Ort des Friedens und der Andacht begangen, und er kommt in einer Zeit, in der wir eine weitere Phase des Friedensprozesses in Mindanao vorbereiten“ sagte Gouverneur Mujiv Hataaamn von der Autonomen Region im Muslimischen Mindanao. Er rief die Einwohner der Stadt und gleichnamigen Insel auf, die Behörden bei der Fahndung nach den Tätern zu unterstützen. Die meisten der rund 700.000 Inselbewohner sind Muslime. In der Stadt Jolo leben einige Tausend Christen.