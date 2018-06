Philippinen: „Fahr zur Hölle“ – Duterte beschimpft UN-Experten

ManilaDer philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat wütend auf Kritik eines weiteren UN-Menschenrechtsexperten wegen seiner mutmaßlichen Rolle beim Sturz der Obersten Richterin seines Landes reagiert. UN-Vertreter Diego Garcia-Sayán solle sich nicht in inländische Themen der Philippinen einmischen und „zur Hölle fahren“, sagte Duterte am Sonntag in einer Fernsehansprache.