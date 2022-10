Pipeline-Sabotage: Nord-Stream-Lecks: Forscher befürchten Schäden für Klima und Meer

Die Schäden an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee lösen unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern große Besorgnis aus. Der Austritt von Methan wird ihrer Ansicht nach vermutlich zum größten bekannten Gasleck innerhalb kurzer Zeit führen. Er wirft außerdem ein Schlaglicht auf das Problem größerer Methanlecks an anderen Orten weltweit, wie die Forschenden sagen.