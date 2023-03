Pipelines USA vermuten pro-ukrainische Gruppe hinter Nord-Stream-Explosion

Von den USA, der Ukraine und Russland waren zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten. Eine Regierungssprecherin in Berlin teilte mit, dass man den jüngsten Bericht der „New York Times“ zur Kenntnis genommen habe. „Der Generalbundesanwalt (GBA) ermittelt seit Anfang Oktober 2022 in der Sache. Er hat damit die Hoheit über das Verfahren. Darüber hinaus laufen Untersuchungen in Schweden und Dänemark zu den Explosionen, jeweils unter Federführung der dortigen nationalen Behörden“, teilte sie weiter mit. Zuletzt hätten Schweden, Dänemark und Deutschland vor wenigen Tagen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darüber informiert, dass die Untersuchungen liefen und es noch kein Ergebnis gebe.