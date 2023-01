Pläne der Regierung: Französische Gewerkschaften planen große Proteste und Streiks gegen Rentenreform

Die Regierung in Paris zeigte sich unbeeindruckt von den Ankündigungen der Gewerkschaften und erklärte, sie habe keine Angst vor einem landesweiten Aufruf zu Streiks und Protesten und werde an ihrem Plan festhalten. Der Entwurf soll am 23. Januar vom Kabinett offiziell beschlossen werden, bevor er dem Parlament vorgelegt wird, in dem Macrons Regierungslager allerdings keine Mehrheit mehr hat.