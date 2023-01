Pläne des Präsidenten Für Brasiliens Wirtschaft ist nicht der Aufstand das Problem, sondern Lula

Unternehmer, Ökonomen und Banker sorgen derzeit mehr die ersten Signale Lulas in der Wirtschaft. Der ehemalige Gewerkschafter will tief in die Mottenkiste der wirtschaftspolitischen Instrumente greifen: Der Staat wird im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen. Wachsende Defizite sollen mit Schulden finanziert werden. Industriepolitisch will die Regierung wieder Branchen wie Öl und Gas beleben – was schon vorher fehlgeschlagen ist und in einem gigantischen Korruptionsskandal mündete.



Lesen Sie auch: Der Börsenweltmeister am Zuckerhut