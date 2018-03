Donald Trumps tiefe Einblicke in einem Playboy-Interview von 1990

Das ist in der Zwischenzeit offenbar passiert. Die Ursachen analysierte er schon zu Beginn der Neunziger Jahre. „Unser Land braucht ein größeres Ego“, gab er zu Protokoll, „weil unsere sogenannten Alliierten uns schwer betrügen. Dann listet er Japan, Saudi-Arabien und Südkorea. Deutschland taucht auch in der Liste auf, natürlich als West-Deutschland, bis zur Wiedervereinigung sollte es noch ein paar Monate dauern. All diese Länder beschuldigte er, mit Subventionen ihre Industrie zu päppeln.