Polen Polen vor Regierungswechsel: Morawiecki stellt Vertrauensfrage

Danach ist wieder Präsident Andrzej Duda am Zuge – er muss die Regierung Tusk vereidigen. Doch auch hier zeigt sich, dass der Präsident alles mögliche tut, um Tusk Steine in den Weg zu legen. Zwar hieß es aus Dudas Kanzlei dazu am Samstag, der Präsident beabsichtige „keine Verzögerung“, die neue Regierung könne daher am Mittwochvormittag vereidigt werden. Doch auch dieses Timing ist ein Schlag gegen Tusk, da das Datum historisch belastet ist. Am 13. Dezember 1981 verhängte das damalige kommunistische Regime in Polen das Kriegsrecht – ein schwarzer Tag in der Geschichte des Landes.



Lesen Sie auch: Hypotheken-Regelung in Polen wird teuer – Folgen für Commerzbank-Tochter