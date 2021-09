Polen: Regierende PiS-Partei will Mediengesetz gegen Senatsvotum durchsetzen

In Polen will die regierende PiS-Partei das international kritisierte Mediengesetz auch nach der Ablehnung durch den Senat durchsetzen. Das Votum des Senats solle überstimmt werden, kündigte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski am Mittwoch an. „Über das Gesetz wird voraussichtlich während der nächsten Sitzung (des Parlaments) abgestimmt, vor Ende September“, sagte er der Nachrichtenagentur PAP.