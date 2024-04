Polen Tusk nach Kommunalwahl: Nicht jammern, arbeiten!

Das Ergebnis der Kommunalwahlen unterscheide sich verblüffend wenig von dem der Parlamentswahl im vergangenen Oktober, sagte der Soziologe Jaroslaw Flis der Zeitung „Rzeczpospolita“. Die PiS, deren Umfragewerte seit ihrer Abwahl im Herbst zurückgegangen waren, habe trendwidrig ihre Besitzstände in den Regionen bewahrt. „Wer glaubte, die PiS würde komplett in den Boden gestampft, hat jetzt keinen Grund zur Zufriedenheit.“ Bei den Bürgermeisterwahlen hingegen zeige sich, dass die PiS in den Städten zunehmend an Wählerschaft verliere und vielerorts nicht einmal mehr Kandidaten in die Stichwahl schicken könne.