Polen Verurteilte PiS-Politiker nach zweiter Begnadigung frei

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Aus der Haft entlassen: Der ehemalige polnische Innenminister Mariusz Kaminski wird von seiner Frau und seinen Anhängern empfangen. Bild: Bild: dpa

Nach ihrer erneuten Begnadigung durch Präsident Andrzej Duda sind zwei wegen Amtsmissbrauchs verurteilte ehemalige Mitglieder der abgewählten nationalkonservativen PiS-Regierung aus der Haft entlassen worden. Ex-Innenminister Mariusz Kaminski habe am Abend das Gefängnis in Radom bei Warschau verlassen, meldete die Nachrichtenagentur PAP. Auch sein früherer Staatssekretär Maciej Wasik, der in Przytuly Stare im Nordosten des Landes eingesessen hatte, kam frei.