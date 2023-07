Politik Britischer Verteidigungsminister Wallace will Amt aufgeben

16. Juli 2023 | Quelle: dpa

Medienberichten zufolge erwägt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, sein Amt im Herbst abzugeben und womöglich ganz aus der Politik auszuscheiden. Bild: Bild: dpa

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace will nach Angaben der Zeitung „Sunday Times” in absehbarer Zeit sein Amt niederlegen. Er habe beschlossen, das Kabinett bei der nächsten Kabinettsumbildung zu verlassen, berichtete das Blatt am Wochenende. Die nächste Regierungsumbildung könnte demnach im September sein. Zudem werde er nicht mehr bei der nächsten Parlamentswahl antreten, die 2024 stattfinden soll.