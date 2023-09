Politik Erdogan: Türkei und EU könnten auch getrennte Wege gehen

16. September 2023 | Quelle: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bild: Bild: dpa

Die Türkei könnte sich nach Aussage von Präsident Recep Tayyip Erdogan von der EU entfernen. „Die Europäische Union ist bemüht, sich von der Türkei loszulösen. Wir werden diese Entwicklung unsererseits bewerten und, falls nötig, getrennte Wege von der EU gehen”, sagte Erdogan vor Journalisten in Istanbul, ohne dies vor seinem Abflug zur UN-Vollversammlung in New York weiter auszuführen.