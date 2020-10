Politik-Stratege Joe Trippi „Wie 1980: unbeliebter Präsident und gebeutelte Wirtschaft“

In den wichtigsten Swing States ist Bidens Vorsprung vor Trump allerdings kaum größer als Clintons vor vier Jahren…

Die Situation ist heute dennoch eine andere. Clinton und Biden mögen in manchen Swing States beide in Umfragen drei Prozentpunkte vor Trump liegen. Doch vor vier Jahren führte Hillary in einem solchen Fall üblicherweise 46 zu 43 mit elf Prozent unentschlossenen Wählern. Das sieht im Moment anders aus. Biden führt in einem solchen Fall mehr mit 51 zu 48. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Unentschlossene, durch die Trump seinen Nachteil ausgleichen kann. Hinzu kommt, dass unentschiedene Wähler in der Regel nicht großteilig die Präsidentenpartei unterstützen. Und selbst wenn sie es täten, würde es kaum reichen.