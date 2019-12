Politik und Wirtschaft Das war Donald Trump's 2019 – und das erwartet ihn 2020

Wo, bitteschön, soll man hier anfangen? Seit Donald Trump am 20. Januar 2017 als 45. Präsident der USA vereidigt wurde, ist in Washington kein Tag wie der andere. Auch 2019 war nicht das, was man als ruhiges Jahr beschreiben würde, vor allem politisch. Aber auch in Wirtschaftsangelegenheiten gab es einiges für den Präsidenten abzuarbeiten. Vielleicht ist es jedoch am einfachsten, mit dem aktuellsten Thema einzusteigen: Trumps Schicksalsfrage.