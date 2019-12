Politik und Wirtschaft Das war Donald Trump's 2019 – und das erwartet ihn 2020

Fakten

Die Washington Post hat von Anfang mitgezählt: Seit Amtsbeginn, vor ein bisschen mehr als 1000 Tagen, hat Präsident Trump mehr als 15.000 falsche oder irreführende Statements abgegeben. 2019 waren es rund 7700. 2020 könnten, Tendenz jetzt, noch ein paar mehr dazukommen. Es sind Wahlen, das wird kein Spaziergang.



Reisen

Donald Trump war 2019 in 29 US-Bundesstaaten unterwegs, mal in offizieller Kapazität, mal als Wahlkämpfer. 34 Touren führten ihn nach Virginia, zwölf nach Florida, und sieben nach Texas, um mal die Top3 Ziele zu erwähnen. An Thanksgiving hat er außerdem US-Truppen in Afghanistan besucht. In Deutschland war er 2019 nur einmal, zum Auftanken in Ramstein auf dem Weg zurück nach Washington. Kanzlerin Merkel hat Trump trotzdem viermal dieses Jahr getroffen – allesamt bei internationalen Gipfeltreffen.