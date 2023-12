Delors, der am 20. Juli 1925 in Paris geboren wurde, gehe als großer Franzose und großer Europäer als einer der Erbauer „unseres Europas” in die Geschichte ein, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch zum Tod des Franzosen auf der Online-Plattform X. Zuvor hatte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Delors' Tochter Martine Aubry berichtet, dass ihr Vater gestorben sei.