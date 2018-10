Politikbeobachter Merkel-Rückzug von der Parteispitze bringt der EU neue Unsicherheiten

Merkel hat erklärt, im Dezember nicht mehr für den Bundesvorsitz der CDU kandidieren zu wollen. Damit zieht sie die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen. Am Amt der Bundeskanzlerin will die 64-Jährige bis zum Ende der Amtszeit 2021 festhalten.