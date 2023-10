Politische Eliten „Autokratien sind in der Forschung wie eine Blackbox“

WirtschaftsWoche: Frau Mohr, autokratische Regierungen sind weltweit auf dem Vormarsch, während Demokratien auf dem Rückzug sind. Manche sprechen sogar von einer schleichenden Autokratisierung, allen voran Russland und China. Warum ist es gerade in Autokratien wichtig, die politische Elitenbildung zu verstehen?

Cathrin Mohr: In jeder Regierungsform treffen Politiker Entscheidungen, die das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung betreffen. Politiker sind also unglaublich wichtig. Verglichen mit Demokratien wissen wir für Autokratien nur sehr wenig darüber, woher Politiker kommen. In der Forschung ist die Thematik in etwa wie eine Blackbox. Theoretisch gibt es viele verschiedene Faktoren, die bei der Elitenbildung in autokratischen Regimen eine Rolle spielen können. Der Faktor, der uns am meisten interessiert hat, sind die Beziehungen oder Netzwerke zwischen den einzelnen potentiellen Politikern. Insbesondere die Frage, wie sich soziale Beziehungen auf die Karriere von Politikern oder potenziellen Politikern auswirken.