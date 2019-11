Politische Krise in Südamerika: Proteste gegen selbsternannte Übergangspräsidentin Boliviens Jeanine Añez

Añez versucht das Machtvakuum in Bolivien nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales zu füllen. Als zweite Vizepräsidentin des Senats erklärte sich am Dienstag selbst zur Übergangspräsidentin des Landes. In der politischen Krise ist unklar, in welchem Ausmaß die Bolivianer sich hinter ihr versammeln - oder ihr vorwerfen, die Gelegenheit zur Machtergreifung wahrgenommen zu haben.