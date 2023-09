Politische Tweets: Auswärtiges Amt und Elon Musk streiten über Hilfe für Migranten

Hintergrund ist die Auseinandersetzung zwischen Rom und Berlin in den vergangenen Tagen über das Thema. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisiert, dass die deutsche Regierung Organisationen, die sich in Italien um Bootsmigranten kümmern, mit bis zu zwei Millionen Euro in diesem Jahr finanziell unterstützen will. Rom betrachte dies als Einmischung in innere Angelegenheiten.