Politische Verantwortung: Bulgarische Minister treten nach Busunglück zurück

Ein in Richtung der Hauptstadt Sofia fahrender Reisebus war bei starkem Regen unweit von Swoge, gut 40 Kilometer nördlich von Sofia, am Samstag von der rutschigen Fahrbahn abgekommen und 20 Meter in die Tiefe gestürzt. In dem Bus hatten 33 Fahrgäste gesessen. Die Überlebenden erlitten schwere, teils lebensgefährliche Verletzungen.