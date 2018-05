Politische Wirren: Warum die EZB in der Italien-Krise nicht eingreifen will

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) sieht Insidern zufolge aktuell keinen Grund, wegen der politischen Wirren in Italien an den Finanzmärkten zu intervenieren. Frühbarometer würden keine Hinweise auf Spannungen - etwa in der Finanzbranche - anzeigen, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.