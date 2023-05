Polizei Frankreich: Ausschreitungen bei Protesten gegen Rentenreform

01. Mai 2023 | Quelle: dpa

Rettungskräfte und ein Demonstrant mit einem Plakat mit der Aufschrift «Macron, Räuber der Armen» marschieren während einer Demonstration anlässlich des Tages der Arbeit in Paris. Bild: Bild: dpa

In Frankreich haben Hunderttausende Menschen am 1. Mai gegen die weiter umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert, wobei es vielfach zu Ausschreitungen kam. In Paris und anderen Großstädten gab es Festnahmen und Verletzte, die Polizei setzte Tränengas ein. Demonstranten setzten Autos und Mülltonnen in Brand und warfen Scheiben von Banken und Geschäften ein. Die Gewerkschaften hatten in Großstädten und kleineren Orten zu über 300 Kundgebungen aufgerufen. Die Behörden erwarteten landesweit 500.000 bis 650.000 Teilnehmer. Alleine in Paris wurde mit bis zu 100.000 Demonstranten gerechnet.