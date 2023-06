Polizeigewalt Macron sieht bei Krawallen auch Eltern in Verantwortung

30. Juni 2023 | Quelle: dpa

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, spricht nach einer Dringlichkeitssitzung der Regierung im Innenministerium. Bild: Bild: dpa

Nach der dritten Nacht mit Unruhen in ganz Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron explizit die Eltern im Land angesprochen. Ein Drittel der in der vergangenen Nacht Festgenommenen seien sehr jung, sagte Macron am Freitag nach einem interministeriellen Krisentreffen in Paris. „Und ich appelliere an das Verantwortungsbewusstsein der Mütter und Väter. Die Republik ist nicht dazu berufen, an ihre Stelle zu treten”, so der Präsident.