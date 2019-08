Polizeigewalt: Polizist fünf Jahre nach Tod von Eric Garner entlassen

New York Eric Garners letzte Worte „Ich kann nicht atmen“ befeuerten die Bürgerrechtsbewegung „Black Lives Matter“: Fünf Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners bei einer Kontrolle in New York hat die Polizei den verantwortlichen Beamten nun entlassen. Der Polizist könne unter den gegebenen Umständen nicht mehr als Beamter der New Yorker Polizei arbeiten, sagte der Chef der Behörde, James O'Neill, am Montag. Diese „schwere“ Entscheidung sei in den vergangenen Tagen gefallen, nachdem eine behördeninterne Richterin die Entlassung des Polizisten empfohlen hatte.