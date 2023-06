Polizeigewalt Tödliche Verkehrskontrolle: Weiterhin Protest in Frankreich

29. Juni 2023 | Quelle: dpa

Feuerwehrleute löschen am Rande von Ausschreitungen westlich von Paris ein brennendes Auto. Bild: Bild: dpa

Nach einem tödlichen Polizeischuss auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle ist Frankreich in Aufruhr. Eine Motorradstreife hatte den Jugendlichen am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos in Nanterre bei Paris gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel der tödliche Schuss.