Polizeigewalt Weitere Unruhen in Frankreich - Beerdigung am Nachmittag

01. Juli 2023 | Quelle: dpa

Protestierende blockieren eine Straße mit Mülleimern in Colombes, außerhalb von Paris. Bild: Bild: dpa

Plünderungen, Brände, Gewalt: Erneut haben nächtliche Krawalle Frankreich in Atem gehalten. In der Nacht zum Samstag wurden einem vorläufigen Bericht des Innenministeriums zufolge 1311 Menschen festgenommen - deutlich mehr als in den Nächten zuvor. 406 Menschen wurden demnach allein in Paris festgenommen. 79 Polizisten seien verletzt worden. In der Nacht zuvor waren es deutlich mehr.