Polizeigewalt Welle der Gewalt in Frankreich ebbt langsam ab

03. Juli 2023 | Quelle: dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Arc de Triomphe auf den Champs Élysées. Bild: Bild: dpa

Trotz einer sechsten Nacht mit Unruhen in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle scheint die Gewalt langsam abzuebben. Landesweit gab es in der Nacht zum Montag 157 Festnahmen. Das waren deutlich weniger als in den vorangegangenen Nächten, wie das Innenministerium in Paris mitteilte. Drei Polizisten wurden verletzt. Der Zeitung „Le Parisien” zufolge brannten 297 Autos aus und an 34 Gebäuden wurde Feuer gelegt.