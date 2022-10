Porträt Meloni: Rechts schon als Teenie, „zuallererst Italienerin”

Meloni ist als erste Frau in der Geschichte Italiens im Amt der Regierungschefin vereidigt worden. Bild: Bild: dpa

Vor fast genau 30 Jahren klopfte Giorgia Meloni in Rom an eine Tür. Sie hatte beschlossen, sich politisch zu engagieren. Der damals 15-Jährigen wurde aufgemacht, und sie durfte sich einschreiben in die Jugendorganisation des „Movimento Sociale Italiano” (MSI), einer von Faschisten gegründeten Partei. Das war im Juli 1992. Seit Samstag ist die gebürtige Römerin die erste Ministerpräsidentin Italiens. In drei Jahrzehnten hat sich Meloni in dem sonst so patriarchalischen Italien an allen Männern vorbei gekämpft und ist zum Gesicht der Rechten im Land geworden.