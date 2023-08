Angesichts von Kriegen und Konflikten sowie dem dadurch ausgelösten Leid und der Migration sparte Franziskus nicht mit Kritik an Europa, das es an Anstrengungen zur Lösung der Probleme der Welt mangeln lasse. „Wohin steuerst du, Europa, wenn du der Welt keinen Friedenskurs vorschlägst, kreative Wege, um den Krieg in der Ukraine und den vielen Konflikten, die die Welt mit Blut beflecken?”, fragte er. Vor allem das Fehlen eines mutigen Friedenskurses sei spürbar. Es werde mehr Geld in Waffen investiert, als in die Zukunft der Kinder.