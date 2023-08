Portugal Papst Franziskus besucht Wallfahrtsort Fatima

05. August 2023 | Quelle: dpa

Papst Franziskus betet vor der Statue der Jungfrau Maria. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat die portugiesische Stadt Fatima besucht und in dem wichtigen katholischen Wallfahrtsort vor Hunderttausenden Menschen gebetet. Das Kirchenoberhaupt nutzte seine Reise zum Weltjugendtag in Lissabon für einen kurzen Abstecher am Samstag in jenen Ort nördlich der Hauptstadt, in dem 1917 drei Hirtenkindern die Gottesmutter Maria mehrfach erschienen sein soll.