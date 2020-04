Post aus Harvard Der planlose Donald Trump

Angesichts solcher Aussagen ist die Versuchung groß, die Schuld für Katastrophen allein bei unfähigen Politikern zu suchen. Aber mangelhafte politische Führung allein reicht als Erklärung nicht aus. Häufig wurden auch die Öffentlichkeit und die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt. Unmittelbar vor der Finanzkrise 2008 hatten die Aktienmärkte historische Höchststände erreicht, genau wie vor dem jüngsten Crash, der Ende Februar begann. In beiden Fällen gab es eine Vielzahl vorhersehbarer „Tail-Risiken“, die vor irrationaler Übertreibung hätten warnen können.



In diesen Zeiten gingen Investoren nicht nur von übermäßig optimistischen Basisprognosen aus. Teilweise wurden die Risiken sogar komplett ausgeblendet. Der VIX – ein Indikator für die Volatilität der Finanzmärkte, der bisweilen auch als „Angstindex“ bezeichnet wird – stand vor den Krisen von 2007/2009 und 2020 beide Male in der Nähe eines Rekordtiefs.



Warum aber können uns extreme Ereignisse dennoch oft so sehr überraschen? Erstens können Analysten die Gesamtsituation falsch einschätzen, wenn sie ihr Netz bei der Analyse der Daten nicht weit genug auswerfen. Manchmal achten sie lediglich auf aktuelle Datensätze und meinen, in einer sich schnell verändernden Welt seien Ereignisse von vor 100 Jahren nicht mehr von Belang. Speziell die Amerikaner konzentrieren sich zudem zu stark auf sich selbst und beachten den Rest der Welt zu wenig. 2006 beispielsweise richteten sich die Finanzgenies bei der Bewertung der hypothekengebundenen Wertpapiere der USA in erster Linie nach der jüngsten Geschichte der US-Immobilienpreise – und damit im Prinzip nach der Regel, dass Häuserpreise nominal betrachtet niemals fallen. Aber diese Regel spiegelt lediglich die Tatsache wider, dass die Analysten selbst niemals einen flächendeckenden Zusammenbruch der Immobilienpreise erlebt haben. In den USA selbst war dies in den 1930ern der Fall, und in Japan sogar noch in den 1990ern. Aber diese Episoden spiegelten sich nicht in der Lebenserfahrung der US-Finanzanalysten wider.