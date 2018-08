Die Ursache für den säkularen Abwärtstrend der Sparquote ist unklar. Eine plausible Erklärung könnte sein, dass die Menschen im arbeitsfähigen Alter es nicht länger für erforderlich halten, für das Alter vorzusorgen. Sie vertrauen in die staatlichen Sozialprogramme. Diese wurden bereits in den 1930er Jahren ins Leben gerufen. In den 1960er und 1970er Jahren fürchteten manche Beobachter, die Programme könnten am Widerstand der konservativen Opposition scheitern. Doch als dem Programm 1982 das Geld auszugehen drohte, rettete es ausgerechnet der konservative Präsident Ronald Reagan. Seither ist klar, dass die Leistungen der Sozialversicherungen auch in Zukunft zur Verfügung stehen werden. Durch die Gesundheitsvorsorge für Alte und Arme, Medicare und Medicaid, erscheint vielen Bürgern zudem die private Vorsorge für das Gesundheitsrisiko überflüssig zu sein.