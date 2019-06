Post aus Harvard „Wir müssen weitere Zölle befürchten“

Auch beim zweiten Punkt, der Regulierung, ist die Entwicklung positiv. Es gibt es Anzeichen dafür, dass die über viele Jahre hinweg praktizierte Ausweitung von Vorschriften auf US-Bundesebene nachlässt. Seit 2017 zeigt RegData (eine Datenbank, die die Anzahl der Wörter in Bezug auf Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit im Amtsblatt der US-Bundesregierung Federal Register erfasst), dass es bei neuen Vorschriften eine Stabilisierung gegeben hat. Die regulatorische Last für Unternehmen wird zwar unter dem Strich nicht geringer, sie nimmt aber auch nicht mehr zu. Auch der von der Weltbank erstellte Doing-Business-Index, der die Wirtschaftsfreundlichkeit eines Landes anhand von zehn Indikatoren misst, zeigt für die USA in jüngerer Zeit weitgehende Stabilität. Die USA stiegen in dem globalen Ranking von Platz acht (2016) zwischenzeitlich auf Platz sechs (2017), fielen dann aber 2018 wieder auf Platz acht zurück.