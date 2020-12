Prägende Politiker-Zitate 2020 „Würden Sie mal die Klappe halten, Mann?“

„In so einer Phase die WHO in Frage zu stellen oder ihre Finanzierung zu kappen, das ist so, als wenn man aus einem fliegenden Flugzeug den Piloten rausschmeißen würde.“



Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am 16. April im ZDF-„heute journal“ zum Stopp der US-Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation.

Bild: imago images