Präparat von Sinopharm Beim Impfstoff hinkt China dem Westen hinterher

Immerhin hat mit dem Pharmakonzern Sinopharm nun erstmals ein chinesischer Hersteller überhaupt Details zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes bekanntgegeben. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll der Impfstoff 79,34 Prozent Wirksamkeit beim Schutz vor Covid-19 bieten. Die Veröffentlichung der Daten ist ein wichtiger Schritt für die finale Zulassung des Impfstoffes.

Das Rennen läuft dennoch nicht so, wie es sich Peking erhofft hatte. Eigentlich war das Ziel, noch vor den Europäern und Amerikanern startklar zu sein. Dabei gibt es in China neben Sinopharm mit Anhui Zhifei Longcom, CanSino, und Sinovac noch drei weitere Unternehmen, die auf Hochtouren an einem Impfstoff arbeiten.