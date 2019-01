 Präsentation im Pentagon: US-Präsident Trump stellt neue Raketenabwehrpläne vor

WashingtonDie USA wollen ihre Raketenabwehr kräftig modernisieren und dabei auch im Weltraum stationierte Technik ins Auge fassen. Präsident Donald Trump will entsprechende Pläne am Donnerstag im Pentagon vorstellen. Im Rahmen der neuen Strategie solle auch ein Frühwarnsystem mit einem möglichen Einsatz weltraumgestützter Sensoren zur Ortung und Verfolgung feindlicher Raketen geprüft werden, sagte ein Regierungsvertreter in Washington.