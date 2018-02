Präsident Abbas: Palästina will erneut UN-Vollmitgliedschaft beantragen

New YorkPalästinenserpräsident Mahmud Abbas will im UN-Sicherheitsrat erneut die Vollmitgliedschaft Palästinas beantragen. Das kündigte Abbas in einer Rede im höchsten Gremium der Vereinten Nationen am Dienstag an. „Wer werden zu Ihnen kommen“, sagte Abbas. „Glauben Sie nicht, dass wir eine Vollmitgliedschaft verdienen? Warum nicht?“ Palästina werde als Staat bereits von 138 Ländern anerkannt. Die Anerkennung solle bei einer internationalen Nahost-Friedenskonferenz Mitte des Jahres thematisiert werden.