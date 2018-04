Präsident gegen Ex-FBI-Direktor: Trump wettert auf Twitter gegen „verlogenen Schleimball“ Comey

Hintergrund von Trumps jüngsten Attacken auf den von ihm gefeuerten Ex-FBI-Chef James Comey ist dessen Buch „A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership“ (deutscher Titel: „Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit - der Ex-FBI-Direktor klagt an“), dass am Dienstag erscheinen soll. In diesem rechnet Comey mit dem Präsidenten ab und vergleicht ihn mit einem Mafia-Boss.