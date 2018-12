Präsident mitten im Schlamassel Trumps Stiftung wird wegen illegaler Geschäfte aufgelöst

Ziel der „Verschwörung“ war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft, verdeckt auf eine Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen an die Türkei hinzuwirken. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.



Erst am vergangenen Mittwoch hatte ein Bundesgericht in New York den früheren Anwalt Trumps, Michael Cohen, zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Cohen hatte unter anderem eingeräumt, den Kongress bei dessen Russland-Untersuchungen im Zusammenhang mit einem geplanten Bauprojekt Trumps in Moskau angelogen zu haben.



Unabhängig von den Russland-Ermittlungen hatte Cohen zugegeben, 130.000 Dollar Schweigegeld an die Ex-Porno-Darstellerin Stormy Daniels gezahlt zu haben. Er räumte außerdem ein, dem Playmate Karen McDougal weitere 150.000 Dollar Schweigegeld zukommen gelassen zu haben - und zwar über den Medienverlag AMI. Beide Frauen geben an, Affären mit Trump gehabt zu haben. Trump bestreitet das.



Vor Gericht sagte Cohen, er habe es immer wieder als seine Pflicht empfunden, Trumps „schmutzige Taten zu vertuschen“. Cohen muss seine Haftstrafe im März antreten. Er muss außerdem rund zwei Millionen Dollar an die Staatskasse zahlen. Trump hatte nach der Verurteilung Cohens jedwedes eigenes Fehlverhalten dementiert.