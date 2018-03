Präsident Zuma vor dem Aus: Deutsche Wirtschaft setzt auf Wende in Südafrika

Die Entwicklung im rohstoffreichen Südafrika ist auch für die deutsche Wirtschaft von Bedeutung. Schließlich ist das Land mit einem Handelsvolumen von wohl über 17 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ein wichtiger Partner und bedeutender Investitionsstandort auf dem Kontinent. „Deutschen Unternehmen konzentrieren ihr Afrikageschäft am Kap“, so die deutsche Wirtschaftsfördergesellschaft GTAI. Viele deutsche Firmen nutzen Südafrika als Sprungbrett, um auch in anderen Ländern Fuß zu fassen.