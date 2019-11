Präsidenten-Treffen Kremlchef Putin besucht Erdogan wohl im Januar

Bei dem Gespräch werde es zum einen um Energiefragen gehen – darunter die fast fertiggestellte, große Gaspipeline Turkish Stream von Russland in die Türkei, hieß es in dem Bericht. Außerdem werde man über Details eines Abkommens zu Gebieten an der syrisch-türkischen Grenze sprechen, die die Türkei und Russland derzeit gemeinsam kontrollieren.